Итальянскую пиццу и еще 11 новых элементов внесли в культурное наследие ЮНЕСКО

Среди объектов, в частности, мастерство неаполитанских пиццайоло.

Эта итальянская кулинарная практика состоит из четырех различных этапов, связанных с подготовкой и запеканием теста в дровяной печи. Мастерство играет ключевую роль в поддержке общественных мероприятий и обмена между поколениями. Эта практика появилась в Неаполе, где проживает и работает около 3 тысяч пиццайоло.

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Кроме того, в список внесли традиционную казахскую игру в аськи, изготовление глиняных фигурок в Ештремоше, немецкое изготовление органа и органную музыку, греческий музыкально-культурную традицию “Ребетико”, индийское Кумбха-Мела (“праздник кувшина”), Пиниси, искусство судостроения в индонезийском Южном Сулавеси, Чевган — иранскую конную игру, ирландскую волынку, конную игру “кок-бору” из Кыргызстана и кулинарную традицию кашеварения Малави “Нсима”.

В среду в список были включены еще девять элементов, в частности ритуальные процессии в Боливии и болгарские кулинарные традиции в первый день весны.

Заседание межправительственного комитета продлится до 9 декабря в провинции Чеджу, Республика Корея.

Как сообщал УНН, список нематериального наследия ЮНЕСКО для немедленной охраны пополнился шестью элементами.