Італія та Франція планують поставити Україні ЗРК Samp/T
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Рим та Париж планують поставити Україні ЗРК Samp/T, повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таджані, інформує УНН.
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"У співпраці з Францією ми завершуємо постачання Samp/T", - сказав Таджані газеті Corriere della Sera.
Таджані розповів про "інші заходи, над якими ми таємно працюємо", а також повідомив, що п'ять пакетів допомоги з Риму для Києва, коштують близько 1 мільярда євро (1,087 мільярда доларів).
Довідка
Samp/T - система ППО, що спільно розробляється Францією та Італією з початку 2000-х років. Вона вважається гнучким та ефективним для захисту від літаків та ракет.