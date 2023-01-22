Италия и Франция планируют поставить Украине ЗРК Samp/T
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Рим и Париж планируют поставить Украине ЗРК Samp/T, сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таджани, информирует УНН.
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"В сотрудничестве с Францией мы завершаем поставки Samp/T", - сказал Таджани газете Corriere della Sera.
Таджани рассказал о "других мерах, над которыми мы тайно работаем", а также сообщил, что пять пакетов помощи из Рима для Киева, стоят около 1 миллиарда евро (1,087 миллиарда долларов).
Справка
Samp/T - система ПВО, совместно разрабатываемая Францией и Италией с начала 2000-х годов. Она считается гибким и эффективным для защиты от самолетов и ракет.