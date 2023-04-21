Іспити з української мови, історії та Конституції як умова для громадянства: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо необхідності скласти іспит з основ Конституції, історії України та рівня володіння українською мовою, щоб отримати громадянство України, передає УНН.
Цитата
"Повернуто з підписом від Президента України", - зазначено у карті закону на сайті ВР.
Деталі
Законом України, зокрема:
1) запроваджується як умова прийняття до громадянства України знання основ Конституції України, історії України;
2) переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, стосовно осіб, яких прийнято до громадянства України, як таких, що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
3) унормовується, що особи вказаних категорій повинні протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою;
4) запроваджується зобов’язання для вказаних категорій осіб протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та подання документів про складання таких іспитів;
5) встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України;
6) уточнюються умови для прийняття до громадянства України дітей, а також на осіб, які мають стійкі психічні, інтелектуальні порушення.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський раніше відповів на петицію щодо обов’язкового іспиту для отримання українського громадянства. Глава держави звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання.