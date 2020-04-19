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Іспанія збирається продовжити заборону на вихід з дому до 9 травня

Київ • УНН

 • 13971 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Через коронавірус Іспанія збирається продовжити заборону на вихід з дому мінімум до 9 травня, повідомив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, передає УНН з посиланням на DW.

Однак при цьому обмежувальні заходи послаблять: з 27 квітня діти до 12 років зможуть виходити на вулицю.

Рішення кабінету міністрів країни повинна схвалити нижня палата парламенту.

Зараз в Іспанії дозволено виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності.

Нагадаємо, ВООЗ проводить онлайн-концерт за участю зірок на підтримку медиків, які борються з COVID-19.

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