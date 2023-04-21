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Іранський чиновник назвав США "хрещеним батьком" терористичного угруповання ІДІЛ

Іранський чиновник назвав США "хрещеним батьком" терористичного угруповання ІДІЛ

Київ • УНН

 • 406984 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Представник міністерства закордонних справ Ірану в п'ятницю назвав США "хрещеним батьком" терористичного угруповання ІДІЛ, повторивши те, що часто говорили іранські офіційні особи раніше, передає УНН.

Цитата

"Не було жодних сумнівів у тому, що США є творцем ІДІЛ", - написав Насер Канаані в Twitter.

"Але для тих, хто свідомо заплющив очі на правду, заява Роберта Ф. Кеннеді, племінника (покійного президента США) Джона Ф. Кеннеді про те, що "Ми створили ІДІЛ", підтверджує той факт, що американський режим є хрещеним батьком ІДІЛ".

Доповнення

Минулого місяця, після авіаударів США по провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії, які були завдані після атаки іранського безпілотника, внаслідок якої загинув американський військовий, Канаані заявив, що заява США про боротьбу з ІДІЛ у Сирії була "хибною".

У травні минулого року речник іранського парламенту Мохаммад Бакер Калібаф також звинуватив США у "використанні ІДІЛ для створення нестабільності та етнічного розколу" в сусідньому Афганістані.

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