Иранский чиновник назвал США "крестным отцом" террористической группировки ИГИЛ

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"Не было никаких сомнений в том, что США являются создателем ИГИЛ", - написал Нассер Канаани в Twitter.

"Но для тех, кто сознательно закрыл глаза на правду, заявление Роберта Ф. Кеннеди, племянника (покойного президента США) Джона Ф. Кеннеди о том, что "Мы создали ИГИЛ", подтверждает тот факт, что американский режим является крестным отцом ИГИЛ".

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В прошлом месяце, после авиаударов США по провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, которые были нанесены после атаки иранского беспилотника, в результате которой погиб американский военный, Канаани заявил, что заявление США о борьбе с ИГИЛ в Сирии было "ложным".

В мае прошлого года спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф также обвинил США в "использовании ИГИЛ для создания нестабильности и этнического раскола" в соседнем Афганистане.