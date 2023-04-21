Иранский чиновник назвал США "крестным отцом" террористической группировки ИГИЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Представитель министерства иностранных дел Ирана в пятницу назвал США "крестным отцом" террористической группировки ИГИЛ, повторив то, что часто говорили иранские официальные лица ранее, передает УНН.
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"Не было никаких сомнений в том, что США являются создателем ИГИЛ", - написал Нассер Канаани в Twitter.
"Но для тех, кто сознательно закрыл глаза на правду, заявление Роберта Ф. Кеннеди, племянника (покойного президента США) Джона Ф. Кеннеди о том, что "Мы создали ИГИЛ", подтверждает тот факт, что американский режим является крестным отцом ИГИЛ".
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В прошлом месяце, после авиаударов США по провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, которые были нанесены после атаки иранского беспилотника, в результате которой погиб американский военный, Канаани заявил, что заявление США о борьбе с ИГИЛ в Сирии было "ложным".
В мае прошлого года спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф также обвинил США в "использовании ИГИЛ для создания нестабильности и этнического раскола" в соседнем Афганистане.