Іран розцінив прохання Трампа як пропозицію Саудівській Аравії вийти з ОПЕК

“Якщо відкинути в сторону той факт, що у Саудівській Аравії немає таких потужностей, щоб збільшити видобуток нафти, ця вимога може бути розцінена як наказ королівству вийти з ОПЕК”, — цитує Ардебілі агентство Shana. Представник Ірану в ОПЕК додав, що на 174-й зустрічі організації у Відні минулого тижня країни-члени вирішили дотримуватися раніше затвердженого угоди про зниження видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу і про підтримку максимального рівня виробництва на рівні 32,5 млн барелів на добу.

Раніше в суботу Трамп в Twitter заявив, що попросив короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда збільшити видобуток нафти на 2 млн барелів, і що той відповів згодою.

Як повідомляв УНН, Трамп анонсував другий етап зниження корпоративних податків в США.