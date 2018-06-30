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Іран розцінив прохання Трампа як пропозицію Саудівській Аравії вийти з ОПЕК

Київ • УНН

 • 12557 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Іран вважає, що прохання президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії про збільшення видобутку нафти королівством на 2 млн барелів на добу можна розцінити як пропозицію про вихід з ОПЕК. Про це заявив в суботу представник Ірану в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебілі, передає УНН з посиланням на агентство Shana.

“Якщо відкинути в сторону той факт, що у Саудівській Аравії немає таких потужностей, щоб збільшити видобуток нафти, ця вимога може бути розцінена як наказ королівству вийти з ОПЕК”, — цитує Ардебілі агентство Shana. Представник Ірану в ОПЕК додав, що на 174-й зустрічі організації у Відні минулого тижня країни-члени вирішили дотримуватися раніше затвердженого угоди про зниження видобутку нафти на 1,2 млн барелів на добу і про підтримку максимального рівня виробництва на рівні 32,5 млн барелів на добу.

Раніше в суботу Трамп в Twitter заявив, що попросив короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда збільшити видобуток нафти на 2 млн барелів, і що той відповів згодою.

Як повідомляв УНН, Трамп анонсував другий етап зниження корпоративних податків в США.

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