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Иран расценил просьбу Трампа как предложение Саудовской Аравии выйти из ОПЕК

Иран расценил просьбу Трампа как предложение Саудовской Аравии выйти из ОПЕК

Киев  •  УНН

 • 12557 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Иран считает, что просьба президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию об увеличении добычи нефти королевством на 2 млн баррелей в сутки можно расценить как предложение о выходе из ОПЕК. Об этом заявил в субботу представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили, передает УНН со ссылкой на агентство Shana.

“Если отбросить в сторону тот факт, что у Саудовской Аравии нет таких мощностей, чтобы увеличить добычу нефти, это требование может быть расценено как приказ королевству выйти из ОПЕК”, — цитирует Ардебили агентство Shana. Представитель Ирана в ОПЕК добавил, что на 174-й встрече организации в Вене на прошлой неделе страны-члены решили придерживаться ранее утвержденного соглашения о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки и о поддержке максимального уровня производства на уровне 32,5 млн баррелей в сутки.

Ранее в субботу Трамп в Twitter заявил, что попросил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей, и что тот ответил согласием.

Как сообщал УНН, Трамп анонсировал второй этап снижения корпоративных налогов в США.

Украинские Национальные Новости

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