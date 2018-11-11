Ірак веде переговори з США з приводу антиіранських санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. 8-й президент Іраку Бархам Салех заявив, що йдуть переговори зі США з приводу режиму санкції відносно Ірану. Іракський лідер сказав, що з цього питання потрібно брати до уваги ситуацію в його країні, передає УНН із посиланням на Reuters.
“Ми не можемо собі дозволити бути обтяженими наслідками американських санкцій проти Ірану”, — наводить агентство слова президента. США дозволили Іраку продовжити імпорт енергоресурсів з Ірану протягом 45 днів.
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Як раніше інформував УНН, у травні поточного року президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни зі Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, обіцяючи не тільки повернути старі, а й ввести нові санкції проти Ірану. Американський лідер запевнив, що Вашингтон готовий до укладення нової угоди замість СВПД, при цьому США висунули Ірану фактично свідомо нездійсненні умови.
Дію першої частини американських санкцій було відновлено 7 серпня, обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану і купівлю-продаж золота та ряду металів. Решта санкції набрала чинності 5 листопада, вони торкнулися енергетичної галузі Ірану, а також угод, які стосуються нафти, і транзакцій зі центробанком країни. Як оголосило міністерство фінансів США, санкції введені проти більш ніж 700 юридичних і фізичних осіб, морських і повітряних суден Ірану. Серед внесених до списку санкцій організацій числиться національна авіакомпанія Iran Air, Організація з атомної енергії і Центробанк Ірану.