Ірак веде переговори з США з приводу антиіранських санкцій

КИЇВ. 12 листопада. УНН. 8-й президент Іраку Бархам Салех заявив, що йдуть переговори зі США з приводу режиму санкції відносно Ірану. Іракський лідер сказав, що з цього питання потрібно брати до уваги ситуацію в його країні, передає УНН із посиланням на Reuters.