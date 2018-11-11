Ирак ведет переговоры с США по поводу антииранских санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. 8-й президент Ирака Бархам Салех заявил, что идут переговоры с США на счёт санкционного режима в отношении Ирана. Иракский лидер сказал, что по этому вопросу нужно принимать во внимание ситуацию в его стране, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы не может себе позволить быть обремененными последствиями американских санкций против Ирана", - приводит агентство слова президента. США разрешили Ираку продолжить импорт энергоресурсов из Ирана в течение 45 дней.
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Как ранее информировал УНН, в мае текущего года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обещая не только вернуть старые, но и ввести новые санкции против Ирана. Американский лидер заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, при этом США выдвинули Ирану фактически заведомо невыполнимые условия.
Действие первой части американских санкций было восстановлено 7 августа, ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и ряда металлов. Остальные санкции вступили в силу 5 ноября, они коснулись энергетической отрасли Ирана, а также соглашений, касающихся нефти и транзакций с центробанком страны. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана. Среди внесенных в список санкций организаций числится национальная авиакомпания Iran Air, Организация по атомной энергии и Центробанк Ирана.