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"Інвестняні": Зеленський підписав закони про податкові і митні пільги для інвесторів

"Інвестняні": Зеленський підписав закони про податкові і митні пільги для інвесторів

Київ • УНН

 • 22438 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо податкових стимулів для інвестиційних проектів зі значними інвестиціями. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Глави держави.

Деталі

Йдеться про два закони. Перший - ініційований Президентом закон “Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення“ Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору” № 1294-ІХ, який парламент ухвалив 2 березня поточного року.

Згідно з цим документом, тимчасово, до 1 січня 2035 року, від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, що ввозитиметься в Україну для реалізації інвестиційних проектів відповідно до Закону “Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями”.

Вказані податкові пільги надаються за умови, що товари, які ввозяться, виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їхнього ввезення в Україну, не були у використанні, а також не походять з держави-окупанта, або держави-агресора, або з окупованої території України.

При цьому передбачається, що перелік та обсяги ввезення таких товарів затверджуються Кабінетом міністрів України разом з укладенням спеціального інвестиційного договору.

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Також Глава держави підписав ініційований ним закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні” № 1293-ІХ, який Верховна Рада ухвалила також 2 березня.

Згідно з цим законом, тимчасово, до 1 січня 2035 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операції з ввезення в Україну устаткування (обладнання), комплектувальних виробів до нього, що ввозяться для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Також звільняються від оподаткування податком на прибуток підприємств інвестори, які є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України “Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями”, за умови, що цей прибуток отримано в результаті виконання такого договору.

Звільнення від податку на прибуток передбачено після введення в експлуатацію об’єкта інвестиційного проекту протягом п’яти років у межах строку дії спеціального інвестиційного договору. Обов’язковою умовою застосування звільнення від оподаткування є виконання інвестором зі значними інвестиціями своїх зобов’язань за спеціальним інвестиційним договором.

Крім того, закон дозволяє органам місцевого самоврядування до 1 січня 2035 року зменшувати ставки земельного податку та орендну плату за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються в межах реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Загальна сума вивільнених від оподаткування коштів враховується у складі сукупного обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Реалізація цих законів сприятиме залученню в Україну стратегічних інвесторів, підвищенню інвестиційної привабливості країни, а також зростанню конкурентоспроможності української економіки завдяки запровадженню державної підтримки великих інвестиційних проектів, зокрема шляхом надання податкових стимулів.

Доповнення

Верховна Рада України ухвалила в цілому ініційовані Президентом Володимиром Зеленським проекти законів № 3761 та № 3762 щодо податкових та митних пільг для інвесторів 2 березня.

Раніше, у лютому, Президент Зеленський підписав закон щодо державної підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями - закон про "інвестняні". Ним передбачається закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери (так звані інвестняні) та яка уповноважується Кабміном на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

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