Інцидент в аеропорту Афін: українці мають повернутись сьогодні-завтра - посольство

"З партнерами компаній Wizzair і Rayanair підтверджено забезпечення пасажирів харчуванням. Повернення наших громадян додому можливо першими зворотніми рейсами "Афіни - Київ": Wizzair - 7.07 о 21:55, Ryanair - 06.07 (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження)", - повідомили у посольстві 5 липня.

Зазначимо, що станом на 9 ранку понеділка, на табло аеропорту "Жуляни" є рейс Wizzair у напрямку до Афін, запланований на 18:45 7 липня. Зворотного рейсу на табло наразі не вказано.

Водночас у розкладі авіакомпанії Ryanair на 6 липня рейсів з чи до Афін не заплановано. Водночас, є рейс на 7 липня, 17:10 – до Афін, 20:20 – до Києва.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 17 громадян України після прибуття під час паспортного контролю не впустили на в’їзд до Греції.

Пізніше УНН повідомили у департаменті консульської служби МЗС, що групу громадян України не пустили через карантинні обмеження і заборону на в'їзд з України.

Водночас, зі слів однієї з пасажирок, громадян України не пропустили в аеропорту Афін через відсутність довгострокової візи або дозволу на проживання, в залежності від причини поїздки.

Консули України в Греції в свою чергу повідомили, що співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації".