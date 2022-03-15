Інтернат для дітей з вадами зору зруйнував ворог у Рубіжному, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Рубіжному Луганської області ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню, три школи та інші "військові об’єкти". Під обстрілами загинули чотири людини. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram, пише УНН.
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"У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору «Кришталик», міську лікарню та три школи. Загинули чотири людини", - повідомив голова ОДА.
Деталі
Гайдай вказує: обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються. "Руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. Палаючі будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях нерозірвані снаряди - це сьогоднішні реалії наших міст", - вказав він.
Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей 24/7, рятуючи людей. В усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги, зазначив голова ОДА.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, угруповання окупаційних військ, що задіяні у веденні наступальної операції, значних успіхів на всіх напрямках висування не мали. Триває зосередження основних зусиль на утриманні зайнятих рубежів.
Ворог продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів.