Интернат для детей с нарушениями зрения разрушил враг в Рубежном, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Рубежном Луганской области враг разрушил интернат для детей с нарушениями зрения, городскую больницу, три школы и другие "военные объекты". Под обстрелами погибли четыре человека. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"В Рубежном враг разрушил интернат для детей с нарушениями зрения "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека", - сообщил председатель ОГА.
Детали
Гайдай указывает: обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются. "Разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горящие дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды - это сегодняшние реалии наших городов", - указал он.
Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на пределе человеческих возможностей 24/7, спасая людей. Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи, отметил председатель ОГА.
Дополнение
По данным Генштаба ВСУ, группировка оккупационных войск, задействованных в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей.
Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов.