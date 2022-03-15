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Интернат для детей с нарушениями зрения разрушил враг в Рубежном, есть жертвы

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Рубежном Луганской области враг разрушил интернат для детей с нарушениями зрения, городскую больницу, три школы и другие "военные объекты". Под обстрелами погибли четыре человека. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В Рубежном враг разрушил интернат для детей с нарушениями зрения "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека", - сообщил председатель ОГА.

Детали

Гайдай указывает: обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются. "Разрушения инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горящие дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды - это сегодняшние реалии наших городов", - указал он.

Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на пределе человеческих возможностей 24/7, спасая людей. Во всех населенных пунктах области организована доставка технической воды и гуманитарной помощи, отметил председатель ОГА.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, группировка оккупационных войск, задействованных в ведении наступательной операции, значительных успехов на всех направлениях выдвижения не имели. Продолжается сосредоточение основных усилий на удержании занятых рубежей.

Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов.

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