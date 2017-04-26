Інспектора митної служби судитимуть на Херсонщині за хабарництво

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора відділення митного оформлення "Чонгар". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Південного регіону України.

“Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно головного державного інспектора відділення митного оформлення „Чонгар“ Херсонської митниці Державної фіскальної служби у Херсонській області”, — йдеться у повідомленні.

23 січня 2017 року правоохоронці припинили злочинну діяльність “кримінального дуету”, до складу якого входили вказаний інспектор митної служби та військовослужбовець відділення інспекторів прикордонної служби Херсонського прикордонного загону.

За винагороду в сумі майже 8,5 тис. грн. охоронці кордону дозволили громадянину на власному авто перевезти через КПВВ “Чонгар” до тимчасово окупованої території АР Крим запасні частини до автомобілів загальною вартістю близько 86 тис. грн. 

Військовою прокуратурою Херсонського гарнізону головному державному інспектору відділення митного оформлення “Чонгар” Херсонської митниці ДФС у Херсонській області повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Тепер його подальшу долю вирішуватиме суд.

Крім того, 25 березня 2017 року обвинувальний акт відносно інспектора прикордонної служби “Чонгар” Херсонського прикордонного загону направлено для розгляду до Генічеського районного суду Херсонської області.

Як повідомляв УНН 11 квітня, затримали на хабарі в.о. заступника начальника Одеської митниці.

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