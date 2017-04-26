Инспектора таможенной службы будут судить в Херсонской области за взяточничество

"Военной прокуратурой Херсонского гарнизона Южного региона Украины завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного инспектора отделения таможенного оформления "Чонгар "Херсонской таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области", - говорится в сообщении.

23 января 2017 года правоохранители пресекли преступную деятельность "криминального дуэта", в состав которого входили указанный инспектор таможенной службы и военнослужащий отделения инспекторов пограничной службы Херсонского пограничного отряда.

За вознаграждение в сумме почти 8,5 тыс. грн пограничники позволили гражданину на собственном автомобиле перевезти через КПВВ "Чонгар" на временно оккупированную территорию АР Крым автозапчасти общей стоимостью около 86 тыс. грн.

Военной прокуратурой Херсонского гарнизона главному государственному инспектору отделения таможенного оформления "Чонгар" Херсонской таможни ГФС в Херсонской области сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Теперь его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Кроме того, 25 марта 2017 года обвинительный акт в отношении инспектора пограничной службы "Чонгар" Херсонского пограничного отряда направлен для рассмотрения в Генический районный суда Херсонской области.

Как сообщал УНН 11 апреля, задержали на взятке и.о. заместителя начальника Одесской таможни.