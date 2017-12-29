Інноваційну автосигналізацію I-SEE можна придбати зі знижкою у 15%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Власники додатку WOG PRIDE мають можливість придбати інноваційну автосигналізацію I-SEE зі знижкою у 15%. Про це повідомила компанія WOG на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Шукай у додатку WOG PRIDE промокод та вводь його при замовленні сигналізації, отримуй знижку 15% та перший місяць обслуговування у подарунок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що акційна пропозиція діє до 31 січня наступного року. Першим переможцем акції став користувач WOG PRIDE Олег Дворний.
Ознайомитися із особливостями мобільної сигналізації I-SEE можна за посиланням - https://www.isee.com.ua
Нагадаємо, за допомогою додатку WOG PRIDE водії можуть заправляти авто без касира.