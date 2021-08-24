“Інгулець” здолав “Львів” у битві аутсайдерів УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В останньому матчі 5-го туру Української Прем’єр-ліги ФК “Інгулець” добув виїзну перемогу над “Львовом”, передає кореспондент УНН.
Деталі
Вже на 14 хвилині протистояння господарі засмутили “Інгулець”. Грисьо виборов грудьми м’яч у чужій карній зоні та у падінні завдав точного удару низом під дальню стійку воріт. Однак ударна двохвилинка у виконанні гостей на старті другої половини повністю перевернула хід подій.
Спочатку Олександр Козак скористався навісом з лівого флангу від Опанасенка та головою направив м’яч у сітку воріт. А далі Артем Сітало перекинув ігровий снаряд за комірець воротареві, принісши команді із смт Петрове.
Доповнення
“Інгулець” виборов першу звитягу в сезоні і з 4 очками піднявся на 13 рядок. “Львів” йде 15-м із лише двома набраними пунктами.