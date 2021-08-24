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"Ингулец" одолел "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ

"Ингулец" одолел "Львов" в битве аутсайдеров УПЛ

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КИЕВ. 24 августа. УНН. В последнем матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги ФК “Ингулец” добыл выездную победу над “Львовом”, передает корреспондент УНН.

Детали

Уже на 14 минуте противостояния хозяева огорчили “Ингулец”. Грисьо завоевал грудью мяч в чужой штрафной и в падении нанес точный удар низом под дальнюю штангу. Однако ударная двухминутка в исполнении гостей на старте второй половины полностью перевернула ход событий.

Сначала Александр Козак воспользовался навесом с левого фланга от Опанасенко и головой направил мяч в сетку ворот. А дальше Артем Ситало перебросил игровой снаряд за шиворот вратарю, принеся команде из пгт Петрово.

Дополнение

“Ингулец” завоевал первую победу в сезоне и с 4 очками поднялся на 13 строчку. “Львов” идет 15-м с только двумя набранными пунктами.

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