Індія вирішила також привітати Кремль з успіхом на голосуванні щодо "поправок у конституцію РФ"

“Прем’єр-міністр Індії привітав Володимира Путіна з успішним проведенням загальноросійського голосування з питання схвалення змін до Конституції Російської Федерації”, — йдеться в повідомленні.

У свою чергу Путін подякував Моді за участь розрахунку Збройних Сил Індії в параді на Червоній площі 24 червня.

“Під час обговорення актуальних тем російсько-індійського порядку денного підтверджений обопільний настрій на подальше зміцнення особливо привілейованого стратегічного партнерства між двома країнами і тісний контакт як в двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних організацій і об’єднань”, — зазначає пресслужба.

За даними ЦВК Росії після обробки всіх бюлетенів, поправки до Конституції РФ підтримали 77,92% тих, хто проголосував, проти висловилися 21,27%. Загальноросійське голосування по поправках до Конституції РФ завершилося на всій території Росії о 21:00 (час збігається з київським) в середу. Основний день голосування — 1 липня, проте росіяни могли проголосувати і в період з 25 по 30 червня. Це було зроблено для протидії поширенню коронавірусної інфекції. Підрахунок голосів вівся за усіма семи днями голосування.