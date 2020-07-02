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Індія вирішила також привітати Кремль з успіхом на голосуванні щодо "поправок у конституцію РФ"

Індія вирішила також привітати Кремль з успіхом на голосуванні щодо "поправок у конституцію РФ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в телефонній розмові обговорили подальше зміцнення стратегічного партнерства між двома державами. Моді привітав російського президента з успішним “проведенням голосування щодо поправок до Конституції РФ”, повідомляє в четвер пресслужба Кремля, пише УНН.

“Прем’єр-міністр Індії привітав Володимира Путіна з успішним проведенням загальноросійського голосування з питання схвалення змін до Конституції Російської Федерації”, — йдеться в повідомленні.

У свою чергу Путін подякував Моді за участь розрахунку Збройних Сил Індії в параді на Червоній площі 24 червня.

“Під час обговорення актуальних тем російсько-індійського порядку денного підтверджений обопільний настрій на подальше зміцнення особливо привілейованого стратегічного партнерства між двома країнами і тісний контакт як в двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних організацій і об’єднань”, — зазначає пресслужба.

За даними ЦВК Росії після обробки всіх бюлетенів, поправки до Конституції РФ підтримали 77,92% тих, хто проголосував, проти висловилися 21,27%. Загальноросійське голосування по поправках до Конституції РФ завершилося на всій території Росії о 21:00 (час збігається з київським) в середу. Основний день голосування — 1 липня, проте росіяни могли проголосувати і в період з 25 по 30 червня. Це було зроблено для протидії поширенню коронавірусної інфекції. Підрахунок голосів вівся за усіма семи днями голосування.

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