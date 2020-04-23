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Імунолог розповів про можливий вплив БЦЖ на тяжкість перебігу COVID-19

Імунолог розповів про можливий вплив БЦЖ на тяжкість перебігу COVID-19

Київ • УНН

 • 30262 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Вакцину БЦЖ наразі тестують щодо впливу на перебіг хвороби COVID-19, але імунітету від коронавірусу вона не створює. Про це сказав кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та імунології НМАПО імені П. Л. Шупика, головний позаштатний дитячий імунолог Києва Федір Лапій на online-заході "Вакцинація для всіх: нові виклики та можливості", передає УНН.

"Є певні наукові підстави говорити про можливий вплив вакцини БЦЖ на такі поняття як тяжкість перебігу COVID-19 або зменшити летальність. Це не означає що вакцину БЦЖ ми зараз повинні розкупити і зробити запаси як туалетного паперу або, як багато українців придбали гідроксіхлорохін, хоча останні дані говорять про те що він більше викликає побічних ефектів, ніж має лікувального ефекту при COVID-19", - сказав імунолог.

З його слів, вакцина БЦЖ не створює імунітет проти нового коронавірусу COVID-19, але у БЦЖ є певні позитивні побічні ефекти.

Зокрема, раніше науковцями було помічено що БЦЖ може посилювати опірність організму і його використовували і досі досліджують при лікуванні раку сечового міхура. БЦЖ також пробували у 21 столітті використовувати при лікуванні людей з цукровим діабетом першого типу, з розсіяним склерозом.

"В принципі є епідемічні дані… був проведений аналіз рутинного використання БЦЖ, тобто ці дані не досить сильні, не досить надійні. Але тим не менш є певний тренд, що є підставою для подальших досліджень і зараз починаються наукові дослідження. Коли групу тих, кого досліджують ділять на тих, хто буде мати вакцинацію БЦЖ, і тих, хто буде в групі поєднання, групі контролю. Ці дослідження розраховані ні на 1 місяць, а на 2-3 роки для того, щоб оцінити, чи дійсно вакцина БЦЖ впливає на тяжкість перебігу захворювання і на ризик померти. Але говорити про те що вакцина БЦЖ створює імунітет до COVID-19 це абсолютно не вірно. Разом з тим досліджувати такі ефекти БЦЖ на сьогоднішній день в організованих дослідженнях зараз починають", - сказав Лапій.

Зазначимо, БЦЖ є вакциною проти туберкульозу, приготовлена з штаму ослабленої живої бичачої туберкульозної палички.

Як повідомляв УНН, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що протоколом Міністерства охорони здоров'я передбачене використання для лікування хворих на COVID-19 препарату, що використовується при лікуванні вірусу Ебола.

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