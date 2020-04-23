Імунолог розповів про можливий вплив БЦЖ на тяжкість перебігу COVID-19

"Є певні наукові підстави говорити про можливий вплив вакцини БЦЖ на такі поняття як тяжкість перебігу COVID-19 або зменшити летальність. Це не означає що вакцину БЦЖ ми зараз повинні розкупити і зробити запаси як туалетного паперу або, як багато українців придбали гідроксіхлорохін, хоча останні дані говорять про те що він більше викликає побічних ефектів, ніж має лікувального ефекту при COVID-19", - сказав імунолог.

З його слів, вакцина БЦЖ не створює імунітет проти нового коронавірусу COVID-19, але у БЦЖ є певні позитивні побічні ефекти.

Зокрема, раніше науковцями було помічено що БЦЖ може посилювати опірність організму і його використовували і досі досліджують при лікуванні раку сечового міхура. БЦЖ також пробували у 21 столітті використовувати при лікуванні людей з цукровим діабетом першого типу, з розсіяним склерозом.

"В принципі є епідемічні дані… був проведений аналіз рутинного використання БЦЖ, тобто ці дані не досить сильні, не досить надійні. Але тим не менш є певний тренд, що є підставою для подальших досліджень і зараз починаються наукові дослідження. Коли групу тих, кого досліджують ділять на тих, хто буде мати вакцинацію БЦЖ, і тих, хто буде в групі поєднання, групі контролю. Ці дослідження розраховані ні на 1 місяць, а на 2-3 роки для того, щоб оцінити, чи дійсно вакцина БЦЖ впливає на тяжкість перебігу захворювання і на ризик померти. Але говорити про те що вакцина БЦЖ створює імунітет до COVID-19 це абсолютно не вірно. Разом з тим досліджувати такі ефекти БЦЖ на сьогоднішній день в організованих дослідженнях зараз починають", - сказав Лапій.

Зазначимо, БЦЖ є вакциною проти туберкульозу, приготовлена з штаму ослабленої живої бичачої туберкульозної палички.

Як повідомляв УНН, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що протоколом Міністерства охорони здоров'я передбачене використання для лікування хворих на COVID-19 препарату, що використовується при лікуванні вірусу Ебола.