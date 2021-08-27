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Іловайська трагедія: в ОГП продовжують дослідження дій військового командування України

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Слідство по напрямку дослідження дій військового командування України під час подій в Іловайську не завершене, невдовзі будуть готові результати чергової експертизи. Про це на брифінгу у п’ятницю сказав очільник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів‚ вчинених в умовах збройного конфлікту Юрій Рудь, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Слідство по напрямку дослідження дій нашого військового командування не завершене. Наразі є питання, на які ми не отримали відповіді. У минулому році, у липні, було призначено третю комісійну військову експертизу, висновки якої ми очікуємо найближчим часом”, — сказав Рудь.

“Зокрема, серед питань які були поставлені, експерти мають дати відповіді на те, які конкретно дії повинні були вчинити наші військові командири при веденні бойових дій в обороні та виході з оточення, якими конкретно нормативними актами це передбачено, і якщо вони не були виконані, то до яких наслідків це призвело”, — додав він.

Додамо

За даними Офісу Генпрокурора, розслідування Іловайських подій триває по двом напрямам: організація вторгнення з боку РФ та віроломне вбивство українських військових, а також перевірка обставин можливого недбалого ставлення до військової служби військовими службовими особами з числа керівництва антитерористичною операцією. Під час розслідування допитано понад 900 потерпілих і свідків, вилучено, оглянуто та досліджено понад 1600 бойових документів. Обсяг матеріалів кримінального провадження складає понад 300 томів, з яких понад 70 із грифом обмеженого доступу.

Нагадаємо

Наприкінці серпня 2014 року після масштабних боїв військовослужбовці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом. Бойовики і російські військові обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські бійці.

За даними ГПУ, в результаті розстрілу українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році загинуло 366 осіб, 429 було поранено.

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