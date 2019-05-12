Ілона Маска викликали в суд у справі про наклеп на дайвера в Таїланді

Засідання окружного суду Лос-Анжелеса призначений на 22 жовтня. Ансворт звинуватив підприємця в наклепі і зажадав 75 тисяч доларів компенсації. Юристи Маска пропонували позивачеві врегулювати конфлікт поза судом, але Ансворт відмовився. Журнал Forbes опублікував текст самого позову.

В кінці червня минулого року в печері Тхам Луанг Нанг Нон в Таїланді через проливні дощі виявилися заблокована юнацька футбольна команда і її тренер. У групі було 12 підлітків у віці від 11 до 17 років. Виявити зниклих людей рятувальникам вдалося тільки 2 липня, рятувальна операція тривала кілька днів і завершилася тільки 10 липня. В операції брали участь водолази Королівських збройних сил Таїланду та фахівці з інших країн.

Свою допомогу в порятунку людей запропонував Ілон Маск. Він особисто привіз до Таїланду міні-субмарину з частин Falcon 9. Ансворт, в свою чергу, зазначив, що Маск зробив піар-хід. Бізнесмен у відповідь на це написав у своєму Twitter, що не бачив дайвера на місці порятунку дітей, і назвав його “педофілом”. Згодом він видалив свій пост і вибачився перед дайвером.

Як повідомляв УНН, Маск заявив про подвійні стандарти у висвітленні займання автомобіля Tesla.