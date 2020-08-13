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Ілон Маск відреагував на протести в Білорусі: запитав, чим може допомогти

Київ • УНН

 • 16363 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск у своєму мікроблозі у Twitter відреагував на масові протести проти результатів виборів у Білорусі, передає УНН.

Так, один з користувачів соцмережі під ніком “Ервін Вейков” опублікував твіт, в якому позначив Маска, а також ще одного мільярдера Білла Гейтса.

“Білорусь горить. Вбивства, побиття і катування: так автократи "виграють“ вибори. Розповсюдьте ці слова. Ілон Маск, Білл Гейтс, будь-хто, у кого є голос — використовуйте його зараз”, - написав користувач.

Маск відгукнувся менш ніж за добу.

“Мені шкода це чути. Чим я можу допомогти?” - написав він.

Як повідомляв УНН, раніше Маск іронічно прокоментував захоплення автобуса з пасажирами в центрі Луцька.

Sorry to hear this. What can we do to help?

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

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