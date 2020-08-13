Ілон Маск відреагував на протести в Білорусі: запитав, чим може допомогти
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск у своєму мікроблозі у Twitter відреагував на масові протести проти результатів виборів у Білорусі, передає УНН.
Так, один з користувачів соцмережі під ніком “Ервін Вейков” опублікував твіт, в якому позначив Маска, а також ще одного мільярдера Білла Гейтса.
“Білорусь горить. Вбивства, побиття і катування: так автократи "виграють“ вибори. Розповсюдьте ці слова. Ілон Маск, Білл Гейтс, будь-хто, у кого є голос — використовуйте його зараз”, - написав користувач.
Маск відгукнувся менш ніж за добу.
“Мені шкода це чути. Чим я можу допомогти?” - написав він.
Як повідомляв УНН, раніше Маск іронічно прокоментував захоплення автобуса з пасажирами в центрі Луцька.
Sorry to hear this. What can we do to help?— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020