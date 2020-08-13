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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 72330 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 99366 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123697 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105593 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125480 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100787 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101684 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103787 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Маск отреагировал на протесты в Беларуси: спросил, чем может помочь

Маск отреагировал на протесты в Беларуси: спросил, чем может помочь

Киев  •  УНН

 • 16360 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск в своем микроблоге в Twitter отреагировал на массовые протесты против результатов выборов в Беларуси, передает УНН.

Так, один из пользователей соцсети под ником “Эрвин Вейков” опубликовал твит, в котором отметил Маска, а также ещё одного миллиардера Билла Гейтса.

“Беларусь горит. Убийства, избиения и пытки: так автократы "выигрывают“ выборы. Распространите эти слова. Илон Маск, Билл Гейтс, любой, у кого есть голос — используйте его сейчас”, — написал пользователь.

Маск отозвался менее чем через сутки.

“Мне жаль это слышать. Чем я могу помочь?” — написал он.

Как сообщал УНН, ранее Маск иронично прокомментировал захват автобуса с пассажирами в центре Луцка.

Sorry to hear this. What can we do to help?

— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

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