Маск отреагировал на протесты в Беларуси: спросил, чем может помочь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск в своем микроблоге в Twitter отреагировал на массовые протесты против результатов выборов в Беларуси, передает УНН.
Так, один из пользователей соцсети под ником “Эрвин Вейков” опубликовал твит, в котором отметил Маска, а также ещё одного миллиардера Билла Гейтса.
“Беларусь горит. Убийства, избиения и пытки: так автократы "выигрывают“ выборы. Распространите эти слова. Илон Маск, Билл Гейтс, любой, у кого есть голос — используйте его сейчас”, — написал пользователь.
Маск отозвался менее чем через сутки.
“Мне жаль это слышать. Чем я могу помочь?” — написал он.
Как сообщал УНН, ранее Маск иронично прокомментировал захват автобуса с пассажирами в центре Луцка.
Sorry to hear this. What can we do to help?— Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020