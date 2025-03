Илон Маск с иронией отреагировал на захват заложников в Луцке

"Просто еще один день в 2020-м", - написал Маск, комментируя сообщение издания.

В сообщении было сказано, что "человек с огнестрельным оружием и взрывчатым веществом взял 13 заложников и требовал от Президента Украины похвалить документальный фильм, где Хоакин Феникс рассказывает о жестоком обращении с животными".

Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

Just another day in 2020

- Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2020