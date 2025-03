Ілон Маск з іронією відреагував на захоплення заручників у Луцьку

“Просто ще один день в 2020-у”, — написав Маск, коментуючи повідомлення видання.

У повідомленні було сказано, що “чоловік із вогнепальною зброєю та вибуховою речовиною взяв 13 заручників і вимагав від Президента України похвалити документальний фільм, де Хоакін Фенікс розповідає про жорстоке поводження з тваринами”.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.

Just another day in 2020

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2020