Ілон Маск з іронією відреагував на захоплення заручників у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск іронічно прокоментував вчорашнє захоплення автобуса з пасажирами в центрі Луцька. Свій коментар підприємець залишив під постом видання The New York Times в Twitter, передає УНН.
“Просто ще один день в 2020-у”, — написав Маск, коментуючи повідомлення видання.
У повідомленні було сказано, що “чоловік із вогнепальною зброєю та вибуховою речовиною взяв 13 заручників і вимагав від Президента України похвалити документальний фільм, де Хоакін Фенікс розповідає про жорстоке поводження з тваринами”.
Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.
Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.
Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.
Just another day in 2020— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2020