Ілон Маск відмовився заблокувати російські медіа в Starlink
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий інтернет Starlink, Ілон Маск відмовився блокувати російські новинні ресурси. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
Цитата
"Деякі уряди (не Україна) наказали Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом. Вибачте, що я є абсолютистом свободи слова".
Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.
Sorry to be a free speech absolutist.