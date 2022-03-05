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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ілон Маск відмовився заблокувати російські медіа в Starlink

Ілон Маск відмовився заблокувати російські медіа в Starlink

Київ • УНН

 • 200159 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Засновник компанії SpaceX, яка розробляє супутниковий інтернет Starlink, Ілон Маск відмовився блокувати російські новинні ресурси. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Деякі уряди (не Україна) наказали Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми цього не робитимемо, хіба що під прицілом. Вибачте, що я є абсолютистом свободи слова".

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

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