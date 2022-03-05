Илон Маск отказался заблокировать российские медиа в Starlink
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Основатель компании SpaceX, разрабатывающей спутниковый интернет Starlink, Илон Маск отказался блокировать российские новостные ресурсы. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.
Цитата
"Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы этого не будем делать, разве что под прицелом. Простите, что я являюсь абсолютистом свободы слова".
Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.
Sorry to be a free speech absolutist.