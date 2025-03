Илон Маск отказался заблокировать российские медиа в Starlink

Цитата

"Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы этого не будем делать, разве что под прицелом. Простите, что я являюсь абсолютистом свободы слова".

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022