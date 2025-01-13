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Ілон Маск не загроза: що насправді лякає уряд Великої Британії в умовах економічної кризи

Ілон Маск не загроза: що насправді лякає уряд Великої Британії в умовах економічної кризи

Київ • УНН

 • 24432 перегляди

Вартість 10-річних запозичень Великої Британії досягла максимуму з часів фінансової кризи 2008 року. Уряд може бути змушений вдатися до жорсткої економії через високі витрати на обслуговування державного боргу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та його міністр фінансів Рейчел Рівз зіткнулися з критикою, оскільки фунт стерлінгів обвалився, а вартість 10-річних запозичень досягла найвищого рівня з часів фінансової кризи 2008 року.

Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі 

Повідомляється, що зʼявилося побоювання, що їхня нова лівоцентристська адміністрація, яка пообіцяла виправити ситуацію з державними послугами і стимулювати економічне зростання після потрясінь під час правління консерваторів, зараз далеко відійшла від своєї рушійної мети, а популісти, такі як Маск, завдають тиску.

Зростання вартості запозичень відображає стабільно високу інфляцію, потенційні тарифи, на які очікують за президентства Дональда Трампа, та слабке зростання у Великобританії. Інші країни також спостерігають падіння своїх валют по відношенню до долара. Проте Велика Британія знаходиться в особливо скрутному становищі.

Маск намагається домогтися відставки прем'єра Британії - Financial Times09.01.25, 11:55 • 22260 переглядiв

Якщо канцлеру казначейства Рейчел Рівз доведеться витрачати більше коштів на обслуговування державного боргу — у неї залишиться менше грошей на інші пріоритети лейбористів. Економісти прогнозують, що уряду, можливо, доведеться вжити заходів жорсткої економії, щоб забезпечити виконання своїх фінансових зобов’язань. Рейчел Рівз пообіцяла не підвищувати податки, але в умовах високих витрат на обслуговування державного боргу уряд може бути змушений знизити витрати на інші пріоритети.

Попри зростаючі побоювання, деякі представники лейбористської партії вважають, що паніка навколо економічної ситуації є передчасною, а зміни на ринку можуть бути тимчасовими. Проте, урядове управління не має великого вибору і, за словами експертів, може бути змушене скоротити витрати або переглянути свої інвестиційні плани.

Найближчими місяцями, коли в березні буде оприлюднений новий економічний прогноз, уряд Великої Британії, ймовірно, прийматиме важливі рішення щодо свого фінансового курсу.

Стармер їде до Києва обговорювати миротворчу місію: що відомо про візит10.01.25, 17:07 • 27931 перегляд

Британський фінансист Джим О’Ніл, який консультує Рівзу, наголосив, що хоча 80% нестабільності на ринку облігацій пов'язано із зовнішніми факторами, решта 20% - це сигнали ринків, які свідчать про те, що вони не вірять у плани лейбористів щодо стабілізації та зростання економіки.

Власне, ситуація на ринку облігацій може змінитися, і не варто будувати економічну стратегію на основі щотижневих коливань дохідності облігацій. Проте, серед депутатів лейбористів є й інші думки: деякі вважають, що уряд має значно серйозніше ставитися до прогнозів ринку та бути готовим до можливих негативних наслідків.  

Blue Origin Безоса відкладає перший запуск ракети New Glenn, готової кинути виклик SpaceX Маска13.01.25, 12:30 • 27177 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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