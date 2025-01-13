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Илон Маск не угроза: что на самом деле пугает правительство Великобритании в условиях экономического кризиса

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Стоимость 10-летних заимствований Великобритании достигла максимума со времен финансового кризиса 2008 года. Правительство может быть вынуждено прибегнуть к жесткой экономии из-за высоких расходов на обслуживание государственного долга.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его министр финансов Рэйчел Ривз столкнулись с критикой, поскольку фунт стерлингов обвалился, а стоимость 10-летних заимствований достигла самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2008 года.

Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали 

Сообщается, что появилось опасение, что их новая левоцентристская администрация, которая пообещала исправить ситуацию с государственными услугами и стимулировать экономический рост после потрясений во время правления консерваторов, сейчас далеко отошла от своей движущей цели, а популисты, такие как Маск, оказывают давление.

Рост стоимости заимствований отражает стабильно высокую инфляцию, потенциальные тарифы, которых ожидают при президентстве Дональда Трампа, и слабый рост в Великобритании. Другие страны также наблюдают падение своих валют по отношению к доллару. Однако Великобритания находится в особенно затруднительном положении.

Маск пытается добиться отставки премьера Британии - Financial Times09.01.25, 11:55 • 21139 просмотров

Если канцлеру казначейства Рэйчел Ривз придется тратить больше средств на обслуживание государственного долга - у нее останется меньше денег на другие приоритеты лейбористов. Экономисты прогнозируют, что правительству, возможно, придется принять меры жесткой экономии, чтобы обеспечить выполнение своих финансовых обязательств. Рэйчел Ривз пообещала не повышать налоги, но в условиях высоких расходов на обслуживание государственного долга правительство может быть вынуждено снизить расходы на другие приоритеты.

Несмотря на растущие опасения, некоторые представители лейбористской партии считают, что паника вокруг экономической ситуации является преждевременной, а изменения на рынке могут быть временными. Тем не менее, правительственное управление не имеет большого выбора и, по словам экспертов, может быть вынуждено сократить расходы или пересмотреть свои инвестиционные планы.

В ближайшие месяцы, когда в марте будет обнародован новый экономический прогноз, правительство Великобритании, вероятно, будет принимать важные решения относительно своего финансового курса.

Стармер едет в Киев обсуждать миротворческую миссию: что известно о визите10.01.25, 17:07 • 26985 просмотров

Британский финансист Джим О'Нил, который консультирует Ривзу, отметил, что хотя 80% нестабильности на рынке облигаций связано с внешними факторами, остальные 20% - это сигналы рынков, которые свидетельствуют о том, что они не верят в планы лейбористов по стабилизации и росту экономики.

Собственно, ситуация на рынке облигаций может измениться, и не стоит строить экономическую стратегию на основе еженедельных колебаний доходности облигаций. Однако, среди депутатов лейбористов есть и другие мнения: некоторые считают, что правительство должно значительно серьезнее относиться к прогнозам рынка и быть готовым к возможным негативным последствиям.  

Blue Origin Безоса откладывает первый запуск ракеты New Glenn, готовой бросить вызов SpaceX Маска13.01.25, 12:30 • 10506 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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