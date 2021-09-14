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Ігор Абрамович: Брудна виборча технологія реєстрації "кандидатів-клонів" повинна відійти у минуле

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Виборча технологія реєстрації “кандидатів-клонів” повинна стати минулим. Про це заявив народний депутат України, Заступник Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович, коментуючи реєстрацію у Верховній Раді проекту Закону реєстр. № 6046, спрямованого на протидію так званим “кандидатам-двійникам”, повідомляє УНН

За словами політика, практично кожні вибори характеризуються наявністю так званих “однофамільців”, завданням яких є відбирання частки голосів від основних кандидатів.

“На жаль, деякі з виборців, окрім як прізвища свого кандидата, не завжди пам’ятають його ініціали. Й, відповідно, знаходячи у бюлетені потрібне прізвище й гадки не мають, що вони голосують не за свого кандидата, а за підставну особу, яка покликана таким чином відібрати частку голосів у їх кандидата”, — відмітив парламентар.

За словами нардепа, особливо це актуально, коли “кандидат-двійник” розташований вище у виборчому бюлетені, ніж основний кандидат, або ж коли вибори проходять у невеликих громадах, де кожен голос може мати вирішальне значення.

“Щоб мінімізувати використання даної брудної технології введення виборців в оману, група народних депутатів на чолі з спікером парламенту Дмитром Разумковим розробила та внесла до Верховної Ради законопроект № 6046, який зобов’язує відображати у виборчому бюлетені інформацію про те, що кандидат протягом останніх 5 років змінював своє прізвище, ім’я чи по-батькові”, — поінформував Абрамович, який виступив співавтором законопроекту.

На переконання політика, у разі прийняття законопроекту поширена сьогодні практика реєстрації “кандидатів-клонів” відійде у минуле, оскільки виборці чітко бачитимуть, який з кандидатів напередодні виборів змінив своє прізвище та яким воно було ще донедавна.

“Будучи більш поінформованими, громадяни зможуть без вагань зробити свій усвідомлений вибір, голосуючи за того чи іншого кандидата”, — резюмував Ігор Абрамович.

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