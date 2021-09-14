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Игорь Абрамович: Грязная избирательная технология регистрации "кандидатов-клонов" должна уйти в прошлое

Игорь Абрамович: Грязная избирательная технология регистрации "кандидатов-клонов" должна уйти в прошлое

Киев  •  УНН

 • 24448 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Избирательная технология регистрации "кандидатов-клонов" должна стать прошлым. Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович, комментируя регистрацию в Верховной Раде проекта Закона реестр. № 6046, направленного на противодействие так называемым "кандидатам-двойникам", сообщает УНН.

По словам политика, практически каждые выборы характеризуются наличием так называемых "однофамильцев", задачей которых является отбор доли голосов от основных кандидатов.

"К сожалению, некоторые из избирателей, кроме как фамилии своего кандидата, не всегда помнят его инициалы. И, соответственно, находя в бюллетене нужную фамилию и понятия не имеют, что они голосуют не за своего кандидата, а за подставное лицо, которое призвано таким образом отобрать часть голосов у их кандидата", - отметил парламентарий.

По словам нардепа, особенно это актуально, когда "кандидат-двойник" расположен выше в избирательном бюллетене, чем основной кандидат, или же когда выборы проходят в небольших общинах, где каждый голос может иметь решающее значение.

"Чтобы минимизировать использование данной грязной технологии ввода избирателей в заблуждение, группа народных депутатов во главе с спикером парламента Дмитрием Разумковым разработала и внесла в Верховную Раду законопроект № 6046, который обязывает отражать в избирательном бюллетене информацию о том, что кандидат в течение последних 5 лет менял свою фамилию, имя или отчество", - сообщил Абрамович, выступивший соавтором законопроекта.

По мнению политика, в случае принятия законопроекта распространенная сегодня практика регистрации "кандидатов-клонов" отойдет в прошлое, поскольку избиратели будут четко видеть, кто из кандидатов накануне выборов сменил свою фамилию и какой она была еще недавно.

"Будучи более информированными, граждане смогут без колебаний сделать свой осознанный выбор, голосуя за того или иного кандидата", - резюмировал Игорь Абрамович.

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