І.Умеров попросив суд роз'яснити, як сплатити штраф після внесення його до списку терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров подав заяву у суд Бахчисарайського району з проханням роз'яснити, як йому сплатити адміністративний штраф за участь у зборах Меджлісу, якщо його включили у список чинних терористів і екстремістів у РФ та заблокували фінансові дії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора, 09.01.2017, у другій половині дня, подав заяву в суд Бахчисарайського району з проханням роз'яснити мені, як заплатити адміністративний штраф за участь в зборах Меджлісу 22.09.2016 ... Виявляється, я включений в список діючих терористів і екстремістів в РФ і Росфінмоніторинг заблокував будь-які фінансові дії з моєю участю, зокрема штраф, призначений їх же судом...", - написав І.Умеров.
Як повідомляв УНН, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова включили до списку чинних терористів і екстремістів Російської Федерації.
Нагадаємо, 29 грудня І.Умерова заблокували у банківській системі анексованого Криму як екстреміста.