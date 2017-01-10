И.Умеров попросил суд разъяснить, как оплатить штраф после внесения его в список террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Заместитель главы Меджлиса Ильми Умеров подал заявление в суд Бахчисарайского района с просьбой разъяснить, как ему оплатить административный штраф за участие в собрании Меджлиса, если его включили в список действующих террористов и экстремистов в РФ и заблокировали финансовые действия. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вчера, 09.01.2017 г., во второй половине дня, подал заявление в суд Бахчисарайского района с просьбой разъяснить мне, как заплатить административный штраф за участие в собрании Меджлиса 22.09.2016 г... Оказывается, я включен в список действующих террористов и экстремистов в РФ и Росфинмониторинг заблокировал любые финансовые действия с моим участием, в частности штраф, назначенный их же судом...", - написал И.Умеров.
Как сообщал УНН, заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов Российской Федерации.
Напомним, 29 декабря И.Умерова заблокировали в банковской системе аннексированного Крыма как экстремиста.