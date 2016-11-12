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І.Пономарьов: Кремль готувався до перемоги Х.Клінтон

І.Пономарьов: Кремль готувався до перемоги Х.Клінтон

Київ • УНН

 • 9381 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Російська влада не очікувала перемоги Дональда Трампа на виборах президента США - вона готувалася до перемоги Хілларі Клінтон, що було видно по кадрових рішеннях Кремля. Про це у своєму блозі написав політик, депутат держдуми РФ Ілля Пономарьов, передає УНН.

"Депутати Держдуми, дізнавшись про перемогу Дональда Трампа на виборах, почали аплодувати. На жаль, здатність критично сприймати дійсність російськими парламентарями давно втрачена", - зазначив І.Пономарьов.

Втім, пише далі І.Пономарьов, ті в Москві, хто розумніший та більш поінформований, поставилися до перемоги Д.Трампа значно обережніше. Наприклад, новий думський голова комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький прямо заявив, що чекає від Д.Трампа "ножа в спину Росії". Скептичний був і міністр закордонних справ Сергій Лавров.

"Насправді Кремль готувався до перемоги Клінтон, і видно було зміни і перестановки у вищих ешелонах кремлівської влади, які на це вказували. Головними ентузіастами Трампа в Кремлі були Іванов і Ушаков. Іванова вже прибрали, а Ушакова збиралися прибирати після виборів. Але тепер, напевно, залишать. В Адміністрації Антон Вайно і Сергій Кирієнко, це люди, які традиційно були орієнтовані на демократичний табір в США", - вважає політик.

І.Пономарьов зазначив, що кремлівські технологи прекрасно розуміють, що підтримка Кремля на цих виборах в Америці не була корисною для кандидата.

"Клінтон по максимуму використовувала всі можливості, щоб обізвати Трампа мало не російським шпигуном, і Росія весь час підливала масла в вогонь цих звинувачень. Мені здається, що Кремль свідомо політтехнологічно допомагав пані Клінтон створити таке відчуття і тим самим підігравав їй в ході цієї виборчої кампанії. Мабуть, ідея була в спробі розіграти потім карту "масових фальсифікацій", влаштувати "помаранчеву революцію" на батьківщині помаранчевих революцій і тим самим дискредитувати американську систему в цілому. Це пояснює і злом серверів Демпартії - демонстрація нечесних праймеріз", - вважає політик.

За його думку оцінка того, що відбувається в США і персони Д.Трампа у більшості коментаторів спотворена, адже вони користуються вже переробленою інформацією, а не вихідними словами кандидатів.

"Трамп весь час говорив, що його головна теза - підняти Америку з колін. Так само, як і Путін "піднімає Росію з колін". У головах таких людей, як Трамп і Путін, а вони схожі, велич може бути тільки за рахунок інших. Вони великі, коли інші стоять на колінах. У цьому плані Путін теоретично може бути достатньо гнучким, щоб підіграти Трампу, що він головний, але зробити російському президенту це буде важко. Адже від нього буде потрібно кардинальна зміна своєї риторики і своїх дій. А якщо цього не станеться, вони з Трампом будуть просто зобов'язані дуже жорстко зіткнутися. І якщо Обама дипломат і лавіював десь, то Трамп буде нещадний ", - резюмує І.Пономарьов.

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