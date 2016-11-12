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И.Пономарев: Кремль готовился к победе Х.Клинтон

И.Пономарев: Кремль готовился к победе Х.Клинтон

Киев • УНН

 • 9381 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российские власти не ожидали победы Дональда Трампа на выборах президента США – они готовились к победе Хиллари Клинтон, что было видно по кадровым решениям Кремля. Об этом в своем блоге написал политик, депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает УНН.

“Депутаты Госдумы, узнав о победе Дональда Трампа на выборах, начали аплодировать. Увы, способность критически воспринимать действительность российскими парламентариями давно утрачена”, — отметил И.Пономарев.

Впрочем, пишет далее И.Пономарев, те в Москве, кто поумнее да поинформированней, отнеслись к победе Трампа куда как осторожнее. Например, новый думский председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий прямо заявил, что ждет от Д.Трампа “ножа в спину России”. Скептичен был и министр иностранных дел С.Лавров.

“На самом деле Кремль готовился к победе Клинтон, и видны были перемены и перестановки в высших эшелонах кремлевской власти, которые на это указывали. Главными энтузиастами Трампа в Кремле были Иванов и Ушаков. Иванова уже убрали, а Ушакова собирались убирать после выборов. Но теперь, наверное, оставят. В Администрации Антон Вайно и Сергей Кириенко, это люди, которые традиционно были ориентированы на демократический лагерь в США”, — считает политик.

И.Пономарев отметил, что кремлевские технологи прекрасно понимают, что поддержка Кремля на этих выборах в Америке не являлась полезной для кандидата.

“Клинтон по максимуму использовала все возможности, чтобы обозвать Трампа едва ли не российским шпионом, и Россия все время подливала масла в огонь этих обвинений. Мне кажется, что Кремль сознательно политтехнологически помогал госпоже Клинтон создать такое ощущение и тем самым подыгрывал ей в ходе этой избирательной кампании. По-видимому, идея была в попытке разыграть потом карту "массовых фальсификаций“, устроить "оранжевую революцию“ на родине оранжевых революций и тем самым дискредитировать американскую систему в целом. Это объясняет и взлом серверов Демпартии — демонстрация нечестных праймериз”, — считает политик.

По его мнение оценка происходящего в США и персоны Д.Трампа у большинства комментаторов искажена, ведь они пользуются уже переработанной информацией, а не исходными словами кандидатов.

“Трамп все время говорил, что его главный тезис — поднять Америку с колен. Так же, как и Путин "поднимает Россию с колен“. В головах таких людей, как Трамп и Путин, а они похожи, величие может быть только за счет других. Они велики, когда другие стоят на коленях. В этом плане Путин теоретически может быть достаточно гибким, чтобы подыграть Трампу, что он главный, но сделать российскому президенту это будет тяжело. Ведь от него потребуется кардинальное изменение своей риторики и своих действий. А если этого не произойдёт, они с Трампом будут просто обязаны очень жестко столкнуться. И если Обама дипломат и лавировал где-то, то Трамп будет беспощаден”, — резюмирует И.Пономарев.

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