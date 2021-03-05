Healthline: тести на антитіла не можуть бути надійним способом виявлення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. ІФА-тестування на антитіла не може бути надійним способом для виявлення COVID-19, пише видання Healthline, передає УНН.
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“Тести на антитіла не можуть бути надійним способом визначити, чи є у вас поточна інфекція. Вони також не є надійним способом переконатись, що у вас зараз немає COVID-19. Для виключення інфекції необхідне додаткове тестування”, — пише Healthline, посилаючись на рекомендації Управління продовольства і медикаментів США (FDA).
Деталі
Матеріал для тестування на антитіла збирають за допомогою аналізу крові з вени або з пальця. Залежно від того, які антитіла вимірюють, ці тести можуть визначити, чи організм людини вже почав боротися з COVID-19 або чи зустрічався він з інфекцією протягом певного періоду.
Таким чином ІФА-тести на антитіла допомагають визначити, чи не було у людини COVID-19 протягом певного періоду. Однак вони не підходять для визначення поточної наявності хвороби.
Доповнення
Попри це в Україні продовжують підтверджувати і виявляти COVID-19 за допомогою ІФА-тестів на антитіла. Зокрема, у медичних пунктах військових частин Національної гвардії України в Києві тестують особовий склад на COVID-19 методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла.
Експерти й медики одноголосно сходяться на тому, що ІФА-тестами на антитіла можна виявляти лише імунітет до перенесеного раніше COVID-19, будь-які інші варіанти їх використання не практикуються у цивілізованому світі.
Нагадаємо, за словами медиків, єдиний спосіб точно виявити COVID-19 за 7 днів до появи перших симптомів, а також у контактних і безсимптомних — це український запатентований ІФА-тест на антиген коронавірусу. Він не потребує підтвердження ПЛР-тестом і коштує лише 70 грн.