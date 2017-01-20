Групу нападників на пенсіонерів викрили на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Буковині правоохоронці викрили групу осіб, які скоювали розбійні напади на пенсіонерів. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.
Так, до поліції звернулася 78-річна жителька села Магала Новоселицького району звернулася та повідомила, що напередодні невідомі особи в масках проникли до її будинку та намагалися заволодіти грошима. За словами потерпілої кошти злодії вимагали з погрозами, а коли почули відмову, стали душити жінку. Від смерті жінку врятував син, який несподівано для нападників виявився вдома.
Згодом зловмисники далі продовжили свою протизаконну діяльність та вирішили пограбувати 79-річну жительку міста Хотин. Залякавши пенсіонерку, нападники почали шукати в її помешканні гроші. Не знайшовши нічого, забрали у жінки мобільний телефон і втекли.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівники кримінальної поліції затримали чотирьох осіб, котрі скоїли напад на пенсіонерок. Всі затримані — безробітні жителі міста Хотин, двоє з них — неповнолітні хлопці, котрі вже були раніше судимі.
Наразі триває перевірка їх причетності до інших резонансних нападів у даному районі. Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм вже оголошено про підозру у скоєнні розбійного нападу.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ознаками ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.