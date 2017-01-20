Группу нападавших на пенсионеров разоблачили на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На Буковине правоохранители разоблачили группу лиц, которые совершали разбойные нападения на пенсионеров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Черновицкой области.
Так, в полицию обратилась 78-летняя жительница села Магала Новоселицкого района и сообщила, что накануне неизвестные лица в масках проникли в ее дом и пытались завладеть деньгами. По словам потерпевшей средства воры требовали с угрозами, а когда услышали отказ, стали душить женщину. От смерти женщину спас сын, который неожиданно для нападавших оказался дома.
Позднее злоумышленники продолжили свою противозаконную деятельность и решили ограбить 79-летнюю жительницу города Хотин. Запугав пенсионерку, нападавшие начали искать в ее доме деньги. Не найдя ничего, забрали у женщины мобильный телефон и скрылись.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники криминальной полиции задержали четырех человек, которые совершили нападение на пенсионерок. Все задержанные - безработные жители города Хотин, двое из них - несовершеннолетние, которые уже были ранее судимы.
Продолжается проверка их причастности к другим резонансным нападениям в данном районе. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Им уже объявлено о подозрении в совершении разбойного нападения.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.