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Групу нафтовикрадачів затримали львівські правоохоронці

Групу нафтовикрадачів затримали львівські правоохоронці

Київ • УНН

 • 9479 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Львівські правоохоронці затримали групу нафтовикрадачів. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що на території сусідньої області діє група нафтовикрадачів.

Слідчі прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України.

До складу групи входило 8 осіб. Зокрема, жителі Полтавської та Львівської областей, а також колишній керівник відділу карного розшуку одного з райвідділів Рівненської області. Організував її діяльність 31-річний житель Полтавщини.

Встановлено, що члени злочинної групи поблизу с. Іванівка Рівненської області, зробили незаконну врізку до магістрального нафтопродуктопроводу. Неподалік знаходилась підпільна база зберігання. Аби з'єднати нафтопровід з базою на глибині 0,5 метрів проклали відвід довжиною 4 кілометри. До ангару заїжджали вантажівки та заливали нафтопродукти.

Під час затримання злочинців організатор намагався втекти від правоохоронців, проте спецпризначенці заблокували його автомобіль.

Також, виявлено два вантажних автомобіля, один з яких вже встиг залити до відсіків 16 тонн нафтопродуктів, а другий – заповнив спеціально вмонтовану цистерну 2 тоннами.

У смт. Млинів Рівненської області знаходилась база, де зберігались викрадені нафтопродукти. У її приміщенні також було виявлено вантажівку із 16 тоннами нафтовиробів.

Правоохоронці вилучили близько 34 тонн нафтопродуктів, викрадених із нафтопродуктопроводу.

Наразі встановлюється мережа збуту викрадених нафтопродуктів, інші місця зберігання викрадених нафтопродуктів, збуту. Крім того, встановлюються особи, що можуть входити до складу групи та були причетними до скоєння даного кримінального правопорушення.

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