Группу похитителей нефтепродуктов задержали львовские правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Львовские правоохранители задержали группу похитителей нефтепродуктов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители установили, что на территории соседней области действует группа похитителей нефти.
Следователи прокуратуры открыли уголовное производство по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.
В состав группы входили 8 человек. В частности, жители Полтавской и Львовской областей, а также бывший руководитель отдела уголовного розыска одного из райотделов Ровенской области. Организовал ее деятельность 31-летний житель Полтавской области.
Установлено, что члены преступной группы вблизи с. Ивановка Ровенской области, сделали незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод. Неподалеку находилась подпольная база хранения. Чтобы соединить нефтепровод с базой на глубине 0,5 метров проложили отвод длиной 4 километра. В ангар заезжали грузовики и заливали нефтепродукты.
Во время задержания преступников организатор пытался скрыться от правоохранителей, однако спецназовцы заблокировали его автомобиль.
Также, обнаружены два грузовых автомобиля, один из которых уже успел залить в отсеки 16 тонн нефтепродуктов, а второй - заполнил специально встроенную цистерну 2 тоннами.
В пгт. Млинов Ровенской области находилась база, где хранились похищенные нефтепродукты. В ее помещении также был обнаружен грузовик с 16 тоннами нефтепродуктов.
Правоохранители изъяли около 34 тонн нефтепродуктов, украденных из нефтепродуктопровода.
Устанавливается сеть сбыта похищенных нефтепродуктов, другие места хранения похищенных нефтепродуктов. Кроме того, устанавливаются лица, которые могут входить в состав группы и были причастны к совершению данного уголовного преступления.