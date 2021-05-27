Грозові дощі та до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

Згідно з прогнозом погоди від синоптиків, в Україні 27 травня мінлива хмарність. У північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних областях 6-11°, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 20-25°, на решті території 23-28°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

При цьому 27 травня у більшості районів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Тернопільської областей та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Додамо

Травень попрощається з українцями дощами та грозами.