Грозові дощі та до 28° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У низці областей України сьогодні очікуються грозові дощі. Температура повітря підніматиметься до 28 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
Згідно з прогнозом погоди від синоптиків, в Україні 27 травня мінлива хмарність. У північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 10-15°, у західних областях 6-11°, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 20-25°, на решті території 23-28°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.
При цьому 27 травня у більшості районів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Полтавської, Запорізької, Тернопільської областей та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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