Грозовые дожди и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В ряде областей Украины сегодня ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха будет подниматься до 28 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
Согласно прогнозу погоды от синоптиков, в Украине 27 мая переменная облачность. В северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-15°, в западных областях 6-11°, днем в западных, северных и Винницкой областях 20-25°, на остальной территории 23-28°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15у°.
При этом 27 мая в большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Тернопольской областей и Крыма чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Добавим
Май попрощается с украинцами дождями и грозами.