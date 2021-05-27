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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грозовые дожди и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 13853 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. В ряде областей Украины сегодня ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха будет подниматься до 28 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Грозовые дожди и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

Согласно прогнозу погоды от синоптиков, в Украине 27 мая переменная облачность. В северных, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных областях 6-11°, днем в западных, северных и Винницкой областях 20-25°, на остальной территории 23-28°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 10-15у°.

При этом 27 мая в большинстве районов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Тернопольской областей и Крыма чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим

Май попрощается с украинцами дождями и грозами.

Украинские Национальные Новости

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