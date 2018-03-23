Гройсман: Україна та Франція можуть збільшити взаємний товарообіг до 3 млрд. дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Франція є важливим політичним та економічним партнером України - як в контексті розвитку Нормандського процесу, так і в контексті співпраці в різних секторах економіки, де показник взаємного товарообігу можна довести до 3 млрд дол. на рік. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, з посиланням на прес-службу Кабміну передає УНН.
"Франція є надійним стратегічним партнером України. Лідерська позиція Парижа щодо територіальної цілісності України дуже важлива для нас. Ми щиро цінуємо підтримку Францією суверенітету України. Товарообіг між нашими країнами минулого року дорівнював близько 2 млрд доларів; я певен, що ми можемо збільшити його на третину - до 3-3,5 млрд", - сказав В.Гройсман.
У свою чергу Жан-Ів Ле Дріан підкреслив, що Франція зберігає рішучу підтримку України і налаштована продовжувати підтримувати цілісність та суверенітет України.
"Франція також готова до співпраці у сфері економіки. Вона може бути корисною для обох сторін", - зазначив Міністр.
Нагадаємо, Франція прийняла рішення про виділення 500 тисяч євро на реалізацію проектів, пов’язаних з забезпеченням харчової безпеки місцевого населення на Донбасі.