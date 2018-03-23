Гройсман: Україна та Франція можуть збільшити взаємний товарообіг до 3 млрд. дол.

КИЇВ. 23 березня. УНН. Франція є важливим політичним та економічним партнером України - як в контексті розвитку Нормандського процесу, так і в контексті співпраці в різних секторах економіки, де показник взаємного товарообігу можна довести до 3 млрд дол. на рік. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з міністром у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном, з посиланням на прес-службу Кабміну передає УНН.