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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 3291 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 51163 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 67610 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 101020 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 108564 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116265 просмотра

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Гройсман: Украина и Франция могут увеличить взаимный товарооборот до 3 млрд. долл.

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Франция является важным политическим и экономическим партнером Украины - как в контексте развития Нормандского процесса, так и в контексте сотрудничества в различных секторах экономики, где показатель взаимного товарооборота можно довести до 3 млрд долл. в год. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, со ссылкой на пресс-службу Кабмина передает УНН.

"Франция является надежным стратегическим партнером Украины. Лидерская позиция Парижа по территориальной целостности Украины очень важна для нас. Мы искренне ценим поддержку Францией суверенитета Украины. Товарооборот между нашими странами в прошлом году составил около 2 млрд долларов, я уверен, что мы можем увеличить его на треть - до 3-3,5 млрд ", - сказал В.Гройсман.

В свою очередь Ле Дриан подчеркнул, что Франция сохраняет решительную поддержку Украине и настроена продолжать поддерживать целостность и суверенитет Украины.

"Франция также готова к сотрудничеству в сфере экономики. Она может быть полезной для обеих сторон", - отметил министр.

Напомним, Франция приняла решение о выделении 500 тыс евро на реализацию проектов, связанных с обеспечением пищевой безопасности местного населения на Донбассе.

 

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