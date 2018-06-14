Громадські організації Східного партнерства підтримали бойкот ЧС в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Громадські організації Східного партнерства підтримали політичний бойкот ЧС в Росії. Члени Керівного комітету закликали інституції ЄС та уряди європейських країн усіма можливими легітимними засобами тиснути на Росію з вимогою задовольнити вимогу Олега Сенцова та відпустити на волю українських громадян, яких утримують у російських в’язницях через політичні звинувачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Комітету.
Як йдеться в заяві, цього року чемпіонат відбудеться в державі, яка системно вчиняє дії, що підривають систему міжнародного права і створюють загрозу безпеці Європи.
Також цією заявою Керівний комітет привертає увагу до голодування Олега Сенцова, українського режисера, незаконно ув’язненого російською владою на 20 років.
Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав журналістам 15 країн та двох частково визнаних держутворень, глави яких відвідають церемонію відкриття чемпіонату світу з футболу 14 червня на стадіоні “Лужники” в Москві.
Як повідомляв УНН, можливий бойкот чемпіонату світу з футболу, який завтра стартує в Росії, став символічним жестом невеликого кола світових лідерів. Долучилися, зокрема, частково Велика Британія, Ісландія, Австралія, Польща. При цьому не виключили відвідин мундіалю за певних обставин канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Закликати до бойкоту ЧС-2018 може і Європарламент.