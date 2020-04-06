Грімм: український футбол у порівнянні з іншими лігами Європи має великий потенціал

Він нагадав, що вже в сезоні-2020/2021 УПЛ розшириться до 14-ти команд.

“Ми зобов’язані представити аудиторії і нашим комерційним партнерам найкращий продукт. Я казав це із самого початку, і моя особиста думка не змінилася й досі: я можу підтримати розширення ліги до більш ніж 12-ти команд, якщо будуть забезпечені фінансова стабільність клубів (тобто фінансова діяльність клубів дозволятиме виконувати свої фінансові зобов’язання до кінця сезону в будь-який момент часу й по відношенню до будь-якої сторони), а спортивний рівень і стандарти інфраструктури перебуватимуть щонайменше на такому ж рівні”, — сказав Грімм.

Він також наголосив на тому, що український футбол, у порівнянні з іншими лігами Європи, має великий потенціал, але має докладати зусиль, щоб утримувати свої позиції в рейтингу УЄФА.

“...український футбол, якщо порівнювати з іншими лігами Європи, має великий потенціал, але його потрібно використовувати. Інші ліги не сплять. Флагман нашого футболу „Шахтар“ Донецьк, як і раніше, є дуже успішним у змаганнях УЄФА, але нам потрібні не лише „Шахтар“ і „Динамо“, щоб утримувати свої позиції в рейтингу УЄФА.

Зараз УПЛ має привілей, адже позиція в цьому рейтингу дозволить нашому чемпіону потрапити напряму до групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, а володарю Кубка — до групового етапу Ліги Європи сезону-2020/2021. Це безпосередньо впливає на бізнес-модель деяких клубів УПЛ і на те, скільки грошей УЄФА заплатить клубам УПЛ, які не беруть участі в європейських змаганнях. Якщо моя інформація є правдивою, існує великий ризик того, що УПЛ втратить декілька позицій у рейтингу, що призведе до зникнення вищезгаданого привілею в сезоні-2021/2022. Таким чином, усі сторони українського футболу повинні бути зацікавлені в тому, щоб УПЛ могла закріпити свою нинішню позицію в європейському рейтингу й уникнути того, що сталося зі Швейцарією, яка опустилася з 10-го рядка на місце нижче 20-го”, — пояснив Грімм.

Нагадаємо, повноваження Грімма спливають у квітні поточного року, балотуватися на новий термін він не буде. Своїм наступником він бачить громадянина України “з професійними знаннями та навичками співробітників УПЛ та УАФ”.