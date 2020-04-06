Гримм: украинский футбол по сравнению с другими лигами Европы имеет большой потенциал

Он напомнил, что уже в сезоне 2020/2021 УПЛ расширится до 14 команд.

"Мы обязаны представить аудитории и нашим коммерческим партнерам лучший продукт. Я говорил это с самого начала, и мое личное мнение не изменилось до сих пор: я могу поддержать расширение лиги до более чем 12-ти команд, если будут обеспечены финансовая стабильность клубов (то есть финансовая деятельность клубов позволит выполнять свои финансовые обязательства до конца сезона в любой момент времени и по отношению к любой стороне), а спортивный уровень и стандарты инфраструктуры будут находиться минимум на таком же уровне", - сказал Гримм.

Он также отметил, что украинский футбол, по сравнению с другими лигами Европы, имеет большой потенциал, но должен прилагать усилия, чтобы удерживать свои позиции в рейтинге УЕФА.

"... украинский футбол, если сравнивать с другими лигами Европы, имеет большой потенциал, но его нужно использовать. Другие лиги не спят. Флагман нашего футбола "Шахтер" Донецк по-прежнему является очень успешным в соревнованиях УЕФА, но нам нужны не только "Шахтер" и "Динамо", чтобы удерживать свои позиции в рейтинге УЕФА.

Сейчас УПЛ имеет преимущество, ведь позиция в этом рейтинге позволит нашему чемпиону попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, а обладателю Кубка - в групповой этап Лиги Европы сезона-2020/2021. Это напрямую влияет на бизнес-модель некоторых клубов УПЛ и на то, сколько денег УЕФА заплатит клубам УПЛ, которые не принимают участия в европейских соревнованиях. Если моя информация является правдивой, существует большой риск того, что УПЛ потеряет несколько позиций в рейтинге, что приведет к исчезновению вышеупомянутой привилегии в сезоне 2021/2022. Таким образом, все стороны украинского футбола должны быть заинтересованы в том, чтобы УПЛ могла закрепить свою нынешнюю позицию в европейском рейтинге и избежать того, что произошло со Швейцарией, которая опустилась с 10-й строчки на место ниже 20-го", - пояснил Гримм.

Напомним, полномочия Гримма истекают в апреле текущего года, баллотироваться на новый срок он не будет. Своим преемником он видит гражданина Украины "с профессиональными знаниями и навыками сотрудников УПЛ и УАФ".