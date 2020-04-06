Гримм: украинский футбол по сравнению с другими лигами Европы имеет большой потенциал

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 60693 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 70810 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 84370 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 82703 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103182 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85569 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102619 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105846 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130912 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130316 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 79232 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 109613 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 74185 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 70414 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

18:37 • 54990 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 103185 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 109613 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 139612 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 182385 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 167030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 70424 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103529 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109043 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107458 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107008 просмотра
Актуальное
Гримм: украинский футбол по сравнению с другими лигами Европы имеет большой потенциал

Гримм: украинский футбол по сравнению с другими лигами Европы имеет большой потенциал

Киев  •  УНН

 • 9118 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент УПЛ Томас Гримм поддерживает идею расширения команд в составе УПЛ, однако, предупреждает, что коронавирус и мировой финансовый кризис могут вынести в эти планы свои коррективы. Об этом он рассказал в интервью УПЛ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской Премьер Лиги.

Он напомнил, что уже в сезоне 2020/2021 УПЛ расширится до 14 команд.

"Мы обязаны представить аудитории и нашим коммерческим партнерам лучший продукт. Я говорил это с самого начала, и мое личное мнение не изменилось до сих пор: я могу поддержать расширение лиги до более чем 12-ти команд, если будут обеспечены финансовая стабильность клубов (то есть финансовая деятельность клубов позволит выполнять свои финансовые обязательства до конца сезона в любой момент времени и по отношению к любой стороне), а спортивный уровень и стандарты инфраструктуры будут находиться минимум на таком же уровне", - сказал Гримм.

Он также отметил, что украинский футбол, по сравнению с другими лигами Европы, имеет большой потенциал, но должен прилагать усилия, чтобы удерживать свои позиции в рейтинге УЕФА.

"... украинский футбол, если сравнивать с другими лигами Европы, имеет большой потенциал, но его нужно использовать. Другие лиги не спят. Флагман нашего футбола "Шахтер" Донецк по-прежнему является очень успешным в соревнованиях УЕФА, но нам нужны не только "Шахтер" и "Динамо", чтобы удерживать свои позиции в рейтинге УЕФА.

Сейчас УПЛ имеет преимущество, ведь позиция в этом рейтинге позволит нашему чемпиону попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, а обладателю Кубка - в групповой этап Лиги Европы сезона-2020/2021. Это напрямую влияет на бизнес-модель некоторых клубов УПЛ и на то, сколько денег УЕФА заплатит клубам УПЛ, которые не принимают участия в европейских соревнованиях. Если моя информация является правдивой, существует большой риск того, что УПЛ потеряет несколько позиций в рейтинге, что приведет к исчезновению вышеупомянутой привилегии в сезоне 2021/2022. Таким образом, все стороны украинского футбола должны быть заинтересованы в том, чтобы УПЛ могла закрепить свою нынешнюю позицию в европейском рейтинге и избежать того, что произошло со Швейцарией, которая опустилась с 10-й строчки на место ниже 20-го", - пояснил Гримм.

Напомним, полномочия Гримма истекают в апреле текущего года, баллотироваться на новый срок он не будет. Своим преемником он видит гражданина Украины "с профессиональными знаниями и навыками сотрудников УПЛ и УАФ".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы